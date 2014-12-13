أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

هيكل: «ملخص ما يقال عن محاكمة مبارك روح منك لله»

  • مصر
  • 10
Google+ Print

علّق الكاتب محمد حسنين هيكل، على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته اللواء حبيه العدالي ومساعدئه، قائلاً: «ملخص ما يقال عن محاكمة مبارك روح منك لله».

وأضاف «هيكل»، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «CBC»، أنه لم يلتق مع مبارك سوى مرة واحدة في حياته، مشيرا إلى أنه ولم يحاول السعي للقائه.

ووصف مبارك بأنه رجل «وطني»، قائلا: «إن مبارك رجل وطني بلا جدال ولكني أشك في ثقافته التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه».

وأكد أن السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، قالت لزوجها: «مبارك مش هينفع، ولكن السادات قال لها لازم تتعاملوا معاه».

وأشار الكاتب الكبير، إلى أنه يعتقد أنه كان بمقدور المحكمة تحويل محاكمة مبارك من جنائية إلى سياسية، مطالبا بضرورة إنشاء لجنة تقصى حقائق تقدم تقريرا لمجلس النواب عن محاكمة مبارك، متابعا: «موضوع محاكمة مبارك، لا يمكن أن يمر هكذا، لأن الوضع في هذا البلد على الحافة».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب