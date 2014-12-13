هيكل: «ملخص ما يقال عن محاكمة مبارك روح منك لله»

علّق الكاتب محمد حسنين هيكل، على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته اللواء حبيه العدالي ومساعدئه، قائلاً: «ملخص ما يقال عن محاكمة مبارك روح منك لله».

وأضاف «هيكل»، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «CBC»، أنه لم يلتق مع مبارك سوى مرة واحدة في حياته، مشيرا إلى أنه ولم يحاول السعي للقائه.

ووصف مبارك بأنه رجل «وطني»، قائلا: «إن مبارك رجل وطني بلا جدال ولكني أشك في ثقافته التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه».

وأكد أن السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، قالت لزوجها: «مبارك مش هينفع، ولكن السادات قال لها لازم تتعاملوا معاه».

وأشار الكاتب الكبير، إلى أنه يعتقد أنه كان بمقدور المحكمة تحويل محاكمة مبارك من جنائية إلى سياسية، مطالبا بضرورة إنشاء لجنة تقصى حقائق تقدم تقريرا لمجلس النواب المنتخب عن محاكمة مبارك، متابعا: «موضوع محاكمة مبارك، لا يمكن أن يمر هكذا، لأن الوضع في هذا البلد على الحافة».