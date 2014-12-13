السفاري.. مرح الصحراء

رحلة السفاري واحدة من أمتع الأوقات التي يمضيها السائح أو الزائر في رحاب الصحراء، حيث الرمال الذهبية والهواء العليل، ما أن تحط رحال أفواج السياح في دبي، تبدأ اختيار أماكن الزيارات والاستجمام بدءاً من شاطئ البحر الخلاب مروراً بالأسواق ومراكز التسوق والأماكن السياحية المختلفة التي تسر الناظرين، والمطاعم التي تقدم الأطباق الشرقية والغربية والمحلية..

سياح من جنسيات مختلفة يفضلون قضاء عطلاتهم في دبي لما تتمتع به من سمعة دولية راقية في استقبال السياح والبرامج المختلفة التي تقدم لهم. رحلة الى الصحراء.. او السفاري لها نكهة خاصة، تختلف كليا عن زيارة جميع الأماكن الأخرى لما لها من خصوصية المكان.

الكاميرا خير رفيق في هذه الرحلة لرصد برنامج الزيارة بدءا ركوب سيارات الدفع الرباعي مرورا في الطريق الى الصحراء، وانتهاء بالعودة الى مكان الإقامة.

تندفع السيارات عبر الرمال بحركات بهلوانية، صعوداً وهبوطاً فوق الكثبان الرملية، تتعالى الأصوات والضحكات الى ان تستقر في مكان تم تجهيزه لاستقبال الزوار. يمضي السياح ساعات من الهرج والمرج والتزحلق على الرمال وركوب الجمال، ومع غروب الشمس تبدأ رائحة شواء اللحوم استعدادا لتناول الطعام، مع تقديم برامج ترفيهية تسر الحضور.

ليل الصحراء مميز بسكونه وجمال طبيعته خاصة اذا كان القمر بدرا، يتسابق الزوار على الرمال يمرحون ويضحكون وتمضي ساعات الأنس سريعة ويستعد الرَّكب للعودة الى فنادقهم او مكان اقامتهم.

مضت الساعات وبقيت الذكريات الجميلة التي رصدتها عدسات كاميراتهم، لتنقل الصورة الى أصدقائهم الذين يتشوقون إلى زيارة المكان لقضاء إجازة سعيدة في مناخ ربيعي معتدل في الوقت الذي تكون فيه معظم دول العالم تحت درجات برودة متدنية تصل تحت الصفر بعشرات الدرجات.