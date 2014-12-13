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بالأرقام - ' رزق ' عاشور مع الأهلي

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كلما شارك محمد رزق في وسط ملعب الأهلي بشكل أساسي دائما ما يظهر بشكل جيد، فاللاعب من خلال إحصائياته يؤكد أنه مفيد لفريقه.

لعب رزق في وسط ملعب الأهلي أمام سموحة وساهم في فوز فريقه 3-1، وله بصمة في الهدف الثاني بكرة طويلة رائعة.

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ولكن ما علاقة حسام عاشور لاعب الوسط بمحمد رزق؟

يستعرض FilGoal.com أرقام وإحصائيات رزق، وعلاقتها بحسام عاشور.

رزق

- أبرز ما يميز حسام عاشور بشكل عام، هو الضغط والاستخلاص والتواجد دائما في الأماكن الصحيحة لتغطية زملائه، ولكن.

يعيب حسام عاشور إتجاه تمريراته التي غالبا ما تكون للخلف أو للعرض ونادرا ما تكون تمريراته أمامية.

أمام سموحة مرر عاشور الكرة 76 مرة صحيحة وثمانية خطأ بنسبة 90 %، ولكن ما لا تظهره الأرقام أن معظم تلك التمريرات تحمل الطابع الأكثر ثقة بتمريرة عرضية قصيرة لأقرب زميل أو للخلف.

شاهد اتجاهات تمريرات عاشور

حسام عاشور باص

- إذن ما ينقص عاشور هو أن يجد الأهلي لاعبا، يجيد نقل الكرة بشكل سليم في الاتجاه الأمامي، مثلما كان يفعل حسام غالي في قمة مستواه.

فتعاقد الأهلي مع محمد رزق، والذي قدم هذا الدور أمام سموحة في غياب غالي للإصابة.

تظهر اتجاهات تمريرات رزق أنها ذات أطوال كبيرة وتقطع مسافات طويلة، وغالبا لاتجاهات أمامية أو على الطرفين.

شاهد تمريرات رزق

رزق باص

وهذا ما يكمل دور وسط ملعب الأهلي بوجود لاعبا يجيد قطع الكرات بشكل رائع، وآخر ينقلها للأمام مما يساهم في سرعة الهجوم.

ويبدو أن وجود رزق في الأهلي، هو هدية لحسام عاشور.

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