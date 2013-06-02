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ننشر السيرة الذاتية لـ “رامي الحمدالله” رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

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ننشر السيرة الذاتية لـ “رامي الحمدالله” رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ننشر السيرة الذاتية لـ “رامي الحمدالله” رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

 تولى الدكتور رامي الحمد الله، رئيس جامعة النجاح الوطنية، بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهام تشكيل الفلسطينية الجديدة التي ستتولى تسيير الأعمال بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني المزمع في شهر أغسطس القادم.

يذكر أن شخصية الدكتور رامي الحمد الله كانت من بين أبرز الشخصيات التي تم التكهن بها مؤخرا لتولي منصب رئاسة الوزراء، الذي أكدت مصادر باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه سيكون شخصية مستقلة وبعيدة عن قيادات حركة فتح.

ولد الدكتور رامي الحمد الله في عام 1958وعمل مدرسا في قسم اللغة الانجليزية بكلية الاداب بجامعة النجاح الوطنية، وحصل على درجة الدكتوراه فى اللغويات التطبيقية من بريطانيا، ثم عاد ليتولى رئاسة قسم اللغة الانجليزية بالكلية ثم تولى عمادة كلية الاداب، ثم نائبا لرئيس الجامعة وبعدها بثلاث سنوات تولى رئاسة الجامعة منذ عام 1998 حتى تم تكليفة برئاسة الوزراء.

أما حضوره على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، فالدكتور الحمد الله شخصية أكاديمية بارزة فى العديد من المؤسسات التعليمية والاكاديمية العربية والاوروبية ومن بينها؛ عضو فى مجلس إدارة اتحاد الجامعات الاوروبية العربية، وعضو في اللجنة التوجيهية المشرفة على إدارة برنامج دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية في فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عضو مجلس أمناء في المجلس الأكاديمي العالمي، وعضو المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، و رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، و عضو لجنة الدستور الفلسطيني وغيرها.

أ ش أ

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