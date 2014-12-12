خطابات للمواطنين من حي الجمرك بموجة تشبه ” تسونامي” تضرب شواطئ الإسكندرية

تداول عدد من المواطنين بالاسكندرية علي مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول تعرض الإسكندرية لموحه “تسونامي ” محتملة خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك بناء علي مخاطبات لعدد من الاحياء والمصالح الحكومية بالمحافظة للإستعداد لهذا الحدث .

وكان أحد هذه الخطابات خطاب موجه من رئيس حي الجمرك الي رئيس غرفة عمليات محافظة الاسكندرية يطمئنه فيها عن إستعداد الحي لموجات التسونامي ب ” 3 لوادر و و3 سيارات طرد وشفط للصرف الصحي و الكشف عن شنانيش المطر ” .

وأعلن حي الجمرك خلال الخطاب عن تكوين غرفة عمليات لمواجه تلك الاخطار التي تنتج عن موجه التسونامي والذي سيحدث حسب البيان نتيجه حدوث زلزال باليونان .

وقال اللواء أحمد محمود أبو طالب، رئيس حي الجمرك، إن الخطاب من أكثر من شهر ونصف وكان بناء علي طلب من محافظة الاسكندرية للاستعداد لاحتمال تعرض المحافظة لموجه تسونامي، مضيفًا أن الحي عرض الامكانيات التي لدية وانها علي اهب الاستعداد لمواجه اي خطر، معبترًا أن الموضوع تداول بشكل غير صحيح .