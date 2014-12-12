رامي عيّاش يَعِدُ بسلسلة مفاجآت

أحيا الفنان رامي عيّاش حفلاً فنياً خيرياً، أقامته مبادرة "عيش لبنان" التابعة لـ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في لبنان، بالتعاون مع جمعية "إدراك"، و"مركز الأمم المتحدة للإعلام" في بيروت، وجمعية "عيّاش الطفولة".

وكانت مبادرة "عيش لبنان" دعت إلى حفل عشاء خيري ساهر في صالة السفراء في "كازينو لبنان"، ضمن احتفال يندرج هذا العام تحت عنوان "حقوق الإنسان 365"، والذي يؤكّد أن لكل إنسان الحق بالعيش في بيئة سليمة وواعدة، لا سيما فئة الشباب التي ترمز إلى المستقبل والأمل.

وخلال الحفل، قدّم النجم اللبناني باقة من أجمل أغنياته وسط حضور تنوّع بين الشخصيات الدبلوماسية، والثقافية، ووجوه المجتمع. وأكّد رامي عيّاش "أن الهدف من إحيائه هذا الحفل الخيري، الذي أقيم تزامناً مع يوم حقوق الانسان، وبمشاركةجمعية "عيّاش الطفولة" التي يرأسها، هو الإضاءة على معاناة الأطفال الذين يقف الفقر والمرض عائقاً في وجه أحلامهم بحياة هنيئة."

الجدير ذكره أن رامي عيّاش كان وقَّع مؤخّراً عقد إنتاج وتوزيع مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" المنضوية تحت لواء "مجموعةMBC"، علماً أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد سلسلة مفاجآت فنيّة بدأ الطرفان في التحضير لها.

أخيراً، يُذكر أن مبادرة "عيش لبنان" تعمل بشكل محايد لتُمكّن المواطن اللبناني من العيش في مجتمع أفضل، وذلك من خلال تبنّي مشاريع إنمائية تطال قطاعات مختلفة، بدعم من القطاع الخاص وعدد من المغتربين اللبنانيين في كافة أنحاء العالم. أما "إدراك" ، فهي أول منظمة غير حكومية لبنانية فاعلة في مجال الصحة النفسية في منطقة الشرق الأوسط.