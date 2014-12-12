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زيت الزيتون والترمس لتأخير نمو الشعر الزائد

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زيت الزيتون والترمس لتأخير نمو الشعر الزائد زيت الزيتون والترمس لتأخير نمو الشعر الزائد

الجمعة 12-12-2014 15:10

هل مللت من تكرار عملية إزالة الشعر الزائد!! لم لا تقومين بتجربة طريقتي زيت الزيتون والترمس، فقد تجدي بأنهما ذا فعالية كبيرة في تأخير نمو الشعر الزائد. اختاري أحد هاتين الطريقتين، ثم قومي بتجربتها.

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الوصفة الأولى:
المكونات: 50 جرامًا من زيت الزيتون + 50 جرامًا من نبات السعد مطحون.
الطريقة:
1.ضعي المكونات على النار حتى الغليان.
2.اتركي المزيج قليلًا، ثم أعيدي وضعه على النار ليغلي مجددًا مع تكرار هذا الأمر من 5 إلى 7 مرات.
3.احفظي المزيج في زجاجة أو برطمان محكم الإغلاق.
4.استخدميه على بشرتك بعد نزع الشعر مباشرة مرتين باليوم لمدة أربعة أيام.
5.ستلاحظين تأخر نمو الشعر من شهر إلى 3 أشهر بحسب قوة البصيلة.

الوصفة الثانية تعتمد على الترمس
المكونات: ربع كيلو ترمس مر مطحون + 3 أكواب من الماء.

طريقة التجهيز:
1.قومي بطحن الترمس وذلك بعد التأكد أولًا بأنّ الترمس الذي قمت بشرائه هو ترمس مر وليس عاديًّا.
2.أضيفي الماء المغلي إلى الترمس، غطيه واتركيه منقوعًا في الماء لمدة يوم كامل.
3.صفي الترمس، ثم احفظي منقوع الترمس في زجاجة نظيفة.
4.أزيلي شعر الجسم بالطريقة التقليدية، ثم ادهني جسمك بماء الترمس بعدها مباشرة مع تكرار استخدام ماء الترمس يوميًّا.
5.مع المداومة على استعمال ماء الترمس ستلاحظين بطء ظهور شعر الجسم حتى يختفي تماماً مع الاستمرار على هذه الطريقة، بالإضافة إلى أنّ الترمس له دور فعال في تفتيح البشرة وتنعيمها.

 

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