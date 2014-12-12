مستحضرات لبنانيّة جديد بسام فتوح! فما سرها ؟

في أجواء لبنانيّة بحتة، وتحديداً في مطعم ليزا اللبناني في الأشرفيّة- بيروت، كشف خبير التجميل بسّام فتوح عن جديده، مجموعة أقلام بثلاثة ألوان: أحمر، أسود وبيج مستوحاة من بحر وجبل بيروت.

مجموعة عمليّة للاستعمال اليومي السهل، كحل وكونسيلر وأحمر شفاه أحمر منعش، ألوان تليق بجميع النساء.

غلفت هذه المستحضرات بألوان وأشكال مستوحاة من التراث اللبناني القديم ما عكس جمال الزمن الجميل. المجموعة محدودة الإصدار شغلها المسؤولون بروح وقلب إنسان يعشق جمال لبنان. فحتماً تستحق التجربة.

علت الأغاني اللبنانية في مطعم ليزا بالإضافة إلى الديكور العربي المميّز والمنتجات الغذائيّة التي لفتتنا كوجود " طربوش" وبونجوس الهرم وأونيكا والفشار وغيرها...

حضر الحفل وفد واسع من الوجوه الإعلاميةّ المعروفة ، بالإضافة إلى سيدات المجتمع الراقي وعاشقات مكياج بسام فتوح .