مايا دياب بلوك جديد مثير للجدل!

كعادتها، سرقت ليلة أمس الخميس، النجمة مايا دياب قلوب وأنظار متابعيها، بعد أن أطلت على الشاشة في برنامج ستار أكاديمي بلوك جديد، نعم هو مثير للجدل لكنة مميّز وبعيداً عن الإبتذال.

تميّزت إطلالة مايا بالأسالوب الداكن أو Dark فظهرت بفستان أسود وغطّت شعرها بجديد اكسسوار دولتشي أند غابانا للشعر، حيث ظن البعض أنها زيّنت شعرها على طريقة المحجبات.

المكياج كان لافتاً بآي لاينر عريض جداً على الموضة نفّد بأنامل خبيرة التجميل سارة حسن مع شفاه طبيعيّة كالعادة.



الصورة التقت بعدسة المصوّر محمد سيف M.seif فما رأيك بإطلالة مايا؟