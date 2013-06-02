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حزب الدستور يرفض المشاركة في الحوار الوطني حول سد النهضة الإثيوبي

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حزب الدستور يرفض المشاركة في الحوار الوطني حول سد النهضة الإثيوبي حزب الدستور يرفض المشاركة في الحوار الوطني حول سد النهضة الإثيوبي

حزب الدستور

قال خالد داوود المتحدث بإسم حزب الدستور أن دعوة رئاسة الجمهورية للأحزاب المختلفة حول سد النهضة قد وصلت متأخرة مساء اليوم من الرئاسة  كما أن رئيس الحزب محمد البرادعي سافر خارج اليوم.

وأكد داوود أن نائب رئيس الحزب السفير شكري فؤاد أن حزب الدستور قرر عدم حضور الاجتماع الذي دعت له الرئاسة غدا وذلك لشعورنا بعدم جدية هذه الدعوة للحوار، وأن اللقاء سيكون مجرد فرصة لالتقاط الصور كما في كل جلسات الحوار المشابهة السابقة، في ضوء شح المعلومات وانعدام الشفافية بشأن ملف المياه الحساس المطلوب منا مناقشته غدًا.

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