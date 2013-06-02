ضبط 5 سيارات محملة بملابس و اطارات سيارات و أحذية في حملة أمنية ببورسعيد

نجحت حملة مكبرة من امن المواني و مديرية امن بورسعيد ضبط خمس سيارات محملة بملابس و اطارات سيارات و احذية غير خلصة الرسوم الجمرية قدرت قيمتها بعشرة ملايين جنية.

و كانت حملة مكبرة قامت بتمشيط المنطقة المتآخمة مع الجمارك و بحيرة المنزلة علي طول الساحل بطريق دمياط بورسعيد و طريق بورسعيد الاسماعيلية و الطريق الدولي الدائرى و بتشديد الرقابة من القوات المنتشرة تم ضبط خمس سيارات محملة ببضائع غير خالصة الرسوم الجمركية منهما سيراتان بممقطورة مملوئتان بالبضائع الاجنبية من ملابس جاهزة و احذية و اطارات سيارات .

كما تم ضبط ثلاث سيارات جامبو و بداخلهم بضائع غير خالصة الرسوم بعد ان استمرت الحملة لمدة ثلاث ساعات. و علي الفور تم الاتصال جلال الويشي رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد لتحرير محضر ضبط و تكوين لجنة جمركية لجرد البضائع و تقدير الرسوم و الغرامات الجمركية عليها و قدرت مبدئيا بحوالي خمس ملايين جنية و قدرت البضاعة بحوالي عشرة ملايين جنيه . و كانت بلاغات من المواطنين و بعد رجال الجمارك و كثير من تجار بورسعيد حول انتشار ظاهرة التهريب من مدقات بمناطق متآخمة للجمارك.