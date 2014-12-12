العثور على مقبرة أثرية بمدينة “أوجلة” الليبية تعود لعصور ما قبل الإسلام

عثر أحد المواطنين الليبيين بمدينة “أوجلة” على مقبرة جديدة تعود لعصور ماقبل الإسلام أثناء قيامه بالتجهيز لعملية إنشاء منزل بالقرب من المكان.

وقال أحد المختصين من الأعضاء المشاركين في التنقيب والحفر أحمد بن اسبيع في تصريح صحفي اليوم، إنه من خلال التقييم المبدئي اتضح أن هذه المقبرة تعود لعصور ما قبل الإسلام، موضحا أنه من المبكر معرفة العمر الحقيقي لهذه المقبرة.

وأضاف أن صاحب المنزل قام بإبلاغ الجهات المختصة بالمدينة وسارع الفريق المختص للمكان، مشيرا إلى أن المكان الذي عثر فيه على المقبرة قريب من مكان المقبرة الأول التي عثر عليها في وقت سابق بالقرب من “مسجد عمر بن الخطاب” بشارع بوقرين.

ا ش ا