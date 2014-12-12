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أخطر الحروب المتوقعة فى 2015

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تشهد الكثير من دول العالم صراعات سياسية وعسكرية، وتعد المنطقة العربية أكثر هذه المناطق اشتعالا بسبب ظهور تنظيم الدولة الإسلامية علي الخريطة الجغرافية للمنطقة العربية وتوسع نفوذه في العراق وسوريا، مما يشكل خطراً لاشتعال العديد من الصراعات في العام القادم.

غزة – اسرائيل

تتكرر القصف الاسرائيلي على قطاع غزة في العاميين الماضيين مما يشكل مؤشراً لعدم استقرار الأوضاع في المنطقة ويدفع بالتوقعات لتكرار العدوان في العام القادم.

 

 

25d83710-5db8-11e4-be56-776feb157183_169621142 – أثيوبيا

فشل التواصل السياسي في وضع حل سلمي بين مصر وأثيوبيا بسبب بناء سد النهضة الذي سيقلل تدفق المياه لنهر النيل مما يدفع مصر للخوض في أحد السيناريوهات الشعبية المنادية بالتدخل العسكري لإنهاء الأزمة.

 

 

 

 

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أمريكا – تنظيم الدولة الإسلامية

 بات  توجهات الولايات المتحدة الأمريكية للحل العسكري لمحاربة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، يشكل خطراً علي حركة النفط في المنطقة، ودفع الولايات المتحدة للتحالف مع عدد من دول العالم للتصدي لتنظيم الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

25f0ef30-5db8-11e4-a071-4f21952a5490_468575837أيران – تنظيم الدولة الإسلامية

بات زحف تنظيم الدولة الإسلامية في محافظات العراق يهدد خطراً على سيطرة إيران على السلطة في العراق والتي تمثل مصالح إيران لحماية الشيعة من أهل العراق وكذلك لتقوية نفوذ إيران في المنطقة، وهو ما يعد مؤشراً لنشوب صراع بين إيان وتنظيم الدولة الإسلامية لحماية المصالح الإيرانية.

 

 

 

2639b800-5db8-11e4-a071-4f21952a5490_457654602 – الحوثيين

من المتوقع أن تتخد المملكة العربية السعودية اجراءات عسكرية لحماية حدودها مع اليمن في ظل تزايد سيطرة المقاتلين الحوثيين في اليمن.

 

 

 

 

25d15940-5db8-11e4-a46b-5b542dbececf_465453953روسيا – اوكرانيا

شهد العام الحالي نشوب صدامات عسكرية بين الجيش الروسي والجيش الاوكراني للنزاع حول شبه جزيرة القرم والتي حسمت تحت سيطرة روسيا، لكن الاوضاع لم تهدأ بعد وهو ما يشكل خطراً في المستقبل القريب.

 

 

 

 

 

2631efd0-5db8-11e4-a46b-5b542dbececf_455961808تركيا – سوريا

قد تتدخل تركيا عسكريا لحماية حدودها مع سوريا لوقف تسلل اللأجيين الأكراد لحدودها في ظل تزايد المعارك في سوريا. 

 

 

 

 

2648d330-5db8-11e4-a071-4f21952a5490_167254259كوريا الشمالية – كوريا الجنوبية 

الحرب بين الكوريتين لم تهدى منذ اندلاعها في عام ١٩٥٠ فالمناوارات العسكرية مستمرة بين البلدين على الشريط الحدودي مما يشكل خطراً يمكن زيادته مع اي قرار سياسي عنيف من قبل الحكومتين. 

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