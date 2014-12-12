الأرصاد : غدًا طقس شديد البرودة مع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، انه من المتوقع أن يستمر الطقس المائل للبرودة اعتبارًا من اليوم ولمدة 48 ساعة مقبلة، موضحا أنه تتكاثر فيه السحب المنخفضة، مما يؤدي إلى طقس غائم معظم ساعات النهار وسقوط للأمطار في المقام الأول على سواحلنا الشمالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشار خلال تصريحات له اليوم إنه اعتبارا من السبت أمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال سيناء حتى يوم الأحد، بالإضافة لسقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين، مشيرا إلى أن الطقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، كما تنشط الرياح فوق المسطحات المائية، مما يؤدي إلى اضطراب البحرين المتوسط والأحمر.

عبدالعال ناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة على مدار الـ24 ساعة حتى نهاية فصل الشتاء، والذي يفصلنا عنه حوالى 10 أيام، بالإضافة إلى الابتعاد عن كل الأنشطة فوق المسطحات المائية، خاصة فوق مسطح البحر المتوسط، موضحًا أن هذا الطقس طبيعي جدًا خلال هذا الوقت من العام.