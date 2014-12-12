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صورة - رونالدو يهدي ساعة ثمينة أبطال ريال مدريد

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صورة - رونالدو يهدي ساعة ثمينة أبطال ريال مدريد صورة - رونالدو يهدي ساعة ثمينة أبطال ريال مدريد

(إفي): أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو زملاءه في ريال مدريد الذين حصد معهم في الموسم الماضي اللقب العاشر للنادي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ساعة شخصية تذكارية للإنجاز الكبير، تقدر الواحدة منها بثمانية آلاف يورو.

وجاءت هدية كريستيانو في أعياد الميلاد إلى جميع زملائه المتوجين بالنسخة الماضية من دوري الأبطال، بحسب ما كشف عنه زميله المدافع ألفارو أربيولا على صفحاته بشبكات التواصل الاجتماعي، قبل السفر إلى ألميريا لملاقاة فريقها في الدوري الإسباني.

وكشف أربيلوا عن الهدية مرفقا تعليقه بصورة تظهر الساعة وهي من طراز (بولغاري)، وتحمل اسمه الشخصي، تقدر قيمتها بثمانية آلاف يورو.

وكتب أربيلوا "في الطريق إلى ألميريا. مع هذه الهدية من كريستيانو إلى الفريق بمناسبة العاشرة. إلى الأمام مدريد".

وتحمل كل نسخة من الهدية اسم صاحبها وكلمة (لا ديسيما) التي تعني العاشرة بالإسبانية، فضلا عن الأحرف الأولى من اسم النجم البرتغالي (سي آر).

كما يظهر رقم عشرة في ميناء الساعة، في إشارة أيضا إلى اللقب الذي تحقق في لشبونة صيف هذا العام بالفوز على أتلتيكو مدريد 4-1.

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