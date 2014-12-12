لقاء الحضارات في مجموعة Esprit Dior Tokyo 2015

استضافت مدينة طوكيو، يوم أمس، عرضاً جديداً من توقيع المصمم راف سايمونز لدار ديور. مجموعة Esprit Dior Tokyo 2015 والمخصّصة لموسم ما قبل خريف 2015، جاءت مزيجاً ساحراً من حضارتي الشرق والغرب، واستوحى المصمم من أجواء العاصمة اليابانية كل ما يعكس التناغم والتباين في الأنماط والأساليب.

امرأة ديور لخريف 2015، جريئة، تتباهى بالهندسة الحرفية لملابسها، وبخياراتها المتحرّرة والمحافظة على التقاليد في آن واحد. المجموعة شاملة بتصاميمها، فقد لفتتنا الأقمشة اللماعة كما الباهتة، والقصات المناسبة لإطلالات النهار العملية والمريحة، كما تلك الملائمة لأفخم المناسبات المسائية. أما لوحة الألوان فكانت قاتمة بعض الشيء، تليق بأجواء الخريف وألوانه، مع ومضات متلألئة من الباييت الذي تسلّل إلى القطع، وتحديداً إلى الياقات، لينعش الإطلالات ويزيدها تألقاً.

تصميم La Veste Bar، سترة الدار الشهيرة، كان الركيزة في تنفيذ هذه المجموعة. إلا أن المصمم انتزعه من كلاسيكيته المعهودة، واستبدل الأكتاف المنحنية بأكتاف ذات زوايا محدّدة.

مجدداً، يثبت راف سايمونز أنه قادر على محاكاة ذوق امرأة ديور بكل اتجاهاته، وعلى تجسيد أحلامها وأفكارها بأسلوب يليق بتاريخ الدار العريق.

إليك صوراً من أبرز ما تضمنته مجموعة ديور لما قبل خريف 2015، لتتعرّفي أكثر على الإطلالات التي قدّمتها الدار لهذا الموسم.