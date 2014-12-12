طفلان يحاولان سرقة بنك في إسرائيل بأسلحة مقلدة وحقيبة مدرسية

حاول طفلان إسرائيليان، أحدهما عمره 12 عاماً والآخر 13 عاماً، سرقة بنك في إسرائيل باستخدام لعبة على شكل بندقية، لكنهما هربا من دون الحصول على المال بعد أن بدا أنهما فقدا السيطرة على أعصابهما، حسب ما أعلنته أمس الخميس الشرطة الإسرائيلية.

وأظهرت كاميرات الأمن الصبيين يرتديان سترتين بغطاء للرأس يدخلان البنك في ريشون لتسيون قرب تل أبيب، يوم الأربعاء الماضي. وكان أحدهما يحمل حقيبة مدرسية على ظهره وما بدا أنه بندقية في يده، حسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، إن كليهما كان يحمل تقليداً لبندقية “إم- 16″ وإنهما صاحا، مطالبين الموجودين بالثبات في أماكنهم.

وأضاف روزنفيلد: “كانت لعبة على شكل بندقية لكنها بدت حقيقية. وشعر الموجودون بالبنك بالفزع، لكن الصبيين فرا هاربين من دون أن يأخذا أي أموال”.

ومن جهته، اعتبر المحامي جيل جاباي أن حقوق الطفلين انتهكت، موضحاً: “نحن نتحدث عن طفلين في الـ12 والـ13 قبض عليهما الليلة الماضية في الساعة 11 مساءً. تم التحقيق معهما طوال الليل بالمخالفة للقواعد القانونية. ناما على كرسيين في مركز الشرطة”.

وتابع جاباي: “أعتقد أنه كان يتعين التعامل معهما بشكل مختلف. لا أعتقد أنه كان يجب التعامل معهما باعتبارهما مجرمين”.