«العدل الأمريكية» تصرح للهنود بزراعة مخدر الماريجوانا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعية، أن الحكومة لن تمنع الهنود “السكان الأصليين للولايات المتحدة” من زراعة الماريجوانا في أراضيهم دون القيود القانونية السابقة، حتى في الولايات التي تحظر زراعته.

وأوضحت مجلة “ذا ويك” الأمريكية في نسختها الالكترونية أن بعض القيود ستظل تطبق ومن بينها – حظر بيع الماريجوانا للقاصرين أو زراعتها في الأراضي العامة، وستطبق السياسة الجديدة على أساس كل حالة على حدة.

ونوهت المجلة إلى أن القبائل الأمريكية الأصلية التي لا ترغب في تقنين الماريجوانا في أراضيها بإمكانهم طلب إنفاذ القانون من جانب المسؤولين الفيدراليين.

أ ش أ