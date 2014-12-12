الأحد .. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين لتدريب المحررين

توقع جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين، بعد غد الأحد، بروتوكول التعاون وتأسيس البرنامج التنفيذي المبرم بين نقابة الصحفيين ومركز تنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة في مجال تدريب المحررين الجدد قبل قيدهم بنقابة الصحفيين تحت التمرين.

ويوقع البروتوكول رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور الدكتور عمرو مصطفى مدير مركز تنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وعلاء ثابت وكيل نقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة والصحفيين.

من جانبه، وافق رئيس جامعة القاهرة على تخفيض قيمة تكلفة التدريب للمتدرب تقديرًا للنقابة والصحفيين، مع تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الشراكة بين الجامعة والنقابة، وتوفير متطلبات التدريب المطلوب على مستوى عال، وتولي السيد عمرو أحمد شوقي من مكتب رئيس جامعة القاهرة مهمة التنسيق بين الجامعة ونقابة الصحفيين طوال مدة التدريب.

من ناحيه قال مدير مركز تنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات بالجامعة الدكتور عمرو مصطفى، إن المركز سيقوم بإعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي المتفق عليه بين النقابة والجامعة وإعداد المادة التدريبية وستكون الاتفاقية لمدة عام قابلة للتجديد ويستهدف تدريب أكثر من ألف صحفي سنويًا بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي سيكون مكثفًا، بمعدل 6 ساعات يوميًا لمدة 8 أيام لكل مجموعة، ويبدأ فور إرسال أسماء المتدربين من قبل النقابة، ويتضمن البرنامج التدريبي مجالات التشريعات الإعلامية ومهارات الاتصال الفعال ومهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية واللغة العربية، ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج التدريبي على شهادة اجتياز البرنامج معتمدة من جامعة القاهرة.