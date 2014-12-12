العزب : قادرعلى العودة لتشكيل الزمالك

أكد رضا العزب لاعب الزمالك أنه يثق في قدرته على العودة للمشاركة في مباريات فريقه المقبلة، بالرغم من استبعاده من المشاركة في المباريات في الآونة الأخيرة.

> وكان اللاعب قد رفض الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقى عرضا من نادي الاتحاد السكندري للانتقال إلى صفوفه في يناير المقبل.

> وقال العزب فى تصريح خاص لوكالة “ONA”:”قادر على العودة إلى تشكيل الزمالك في الفترة المقبلة، وسأبذل قصارى جهدي، من أجل المشاركة مع الفريق الابيض في المباريات “.