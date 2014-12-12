أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

العزب : قادرعلى العودة لتشكيل الزمالك

Google+ Print
العزب : قادرعلى العودة لتشكيل الزمالك العزب : قادرعلى العودة لتشكيل الزمالك

نادى الزمالك – أرشيفية

أكد رضا العزب لاعب الزمالك أنه يثق في قدرته على العودة للمشاركة في مباريات فريقه المقبلة، بالرغم من استبعاده من المشاركة في المباريات في الآونة الأخيرة.
> وكان اللاعب قد رفض الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقى عرضا من نادي الاتحاد السكندري للانتقال إلى صفوفه في يناير المقبل.
> وقال العزب فى تصريح خاص لوكالة “ONA”:”قادر على العودة إلى تشكيل الزمالك في الفترة المقبلة، وسأبذل قصارى جهدي، من أجل المشاركة مع الفريق الابيض في المباريات “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا