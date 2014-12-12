مورينيو ينفي رحيل محمد صلاح عن تشيلسي في يناير

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو رحيل اللاعب المصري محمد صلاح عن تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، رغم ابتعاد اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق الفترة الماضية.
وانضم اللاعب المصري إلى تشيلسي قادما من بازل في يناير العام الماضي، بعد أن نجح نادي غرب لندن في الفوز بالصفقة من نادي ليفربول مقابل 11 مليون إسترليني.
ورغم ذلك، لم يشارك صلاح سوى في ست مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، مما أثار التكهنات بقرب رحيله عن الفريق في يناير، حيث بدت إيطاليا، وخاصة ناديا الانتر ونابولي الوجهة المحتملة للاعب.
ولكن مورينيو أصر على أن اللاعب /22 عاما/ باق في صفوف الفريق، مع سعى النادي للمنافسة على أربع بطلات محلية وقارية.
وقال المدرب الاستثنائي “صلاح لاعب نحبه ونثق في قدراته وهو جزء من خططنا، لن يذهب الى أي مكان”.
وأضاف “لعب صلاح وشورله مباراة جيدة أمام سبورتج لشبونة، الفريق أدى مباراة جيدة وكان ذلك جيدا بالنسبة لي”.
أ ش أ