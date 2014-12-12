مورينيو ينفي رحيل محمد صلاح عن تشيلسي في يناير

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو رحيل اللاعب المصري محمد ‏صلاح عن تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، رغم ابتعاد اللاعب عن المشاركة في ‏مباريات الفريق الفترة الماضية.‏

وانضم اللاعب المصري إلى تشيلسي قادما من بازل في يناير العام الماضي، بعد أن نجح ‏نادي غرب لندن في الفوز بالصفقة من نادي ليفربول مقابل 11 مليون إسترليني.‏

ورغم ذلك، لم يشارك صلاح سوى في ست مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ‏تشيلسي، مما أثار التكهنات بقرب رحيله عن الفريق في يناير، حيث بدت إيطاليا، وخاصة ‏ناديا الانتر ونابولي الوجهة المحتملة للاعب.‏

ولكن مورينيو أصر على أن اللاعب /22 عاما/ باق في صفوف الفريق، مع سعى النادي ‏للمنافسة على أربع بطلات محلية وقارية.‏

وقال المدرب الاستثنائي “صلاح لاعب نحبه ونثق في قدراته وهو جزء من خططنا، لن ‏يذهب الى أي مكان”.‏

وأضاف “لعب صلاح وشورله مباراة جيدة أمام سبورتج لشبونة، الفريق أدى مباراة جيدة ‏وكان ذلك جيدا بالنسبة لي”.‏

أ ش أ