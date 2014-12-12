مخترع الويب : الإنترنت حق أساسي من حقوق الإنسان

قال تيم بيرنرز لي، عالم الكمبيوتر الذي اخترع الشبكة العالمية للانترنت، إنه يعتقد في أن يكون الوصول للانترنت متاحا للجميع على قدم المساواة.

وقال تيم بيرنرز لي – في تصريحات أوردتها مجلة “ذا ويك” الأمريكية في نسختها الالكترونية، اليوم الجمعة – “لقد حان الوقت للاعتراف بالانترنت كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا يعني ضمان وصوله بأسعار معقولة للجميع، وضمان تسليم حزم الانترنت دون تمييز تجاري أو سياسي، وحماية خصوصية وحرية مستخدمي الانترنت بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه”.

ونوهت المجلة إلى أن ما يقرب من 4ر4 مليار شخص، معظمهم من البلدان النامية، لا يمكنهم الوصول إلى الانترنت، وفقا لمؤشر الويب، وأن نصف مستخدمي الانترنت يعيشون في البلدان التي تحد من حقوقهم على الانترنت.