أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مخترع الويب : الإنترنت حق أساسي من حقوق الإنسان

Google+ Print
مخترع الويب : الإنترنت حق أساسي من حقوق الإنسان مخترع الويب : الإنترنت حق أساسي من حقوق الإنسان

قال تيم بيرنرز لي، عالم الكمبيوتر الذي اخترع الشبكة العالمية للانترنت، إنه يعتقد في أن يكون الوصول للانترنت متاحا للجميع على قدم المساواة.

وقال تيم بيرنرز لي – في تصريحات أوردتها مجلة “ذا ويك” الأمريكية في نسختها الالكترونية، اليوم الجمعة – “لقد حان الوقت للاعتراف بالانترنت كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا يعني ضمان وصوله بأسعار معقولة للجميع، وضمان تسليم حزم الانترنت دون تمييز تجاري أو سياسي، وحماية خصوصية وحرية مستخدمي الانترنت بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه”.

ونوهت المجلة إلى أن ما يقرب من 4ر4 مليار شخص، معظمهم من البلدان النامية، لا يمكنهم الوصول إلى الانترنت، وفقا لمؤشر الويب، وأن نصف مستخدمي الانترنت يعيشون في البلدان التي تحد من حقوقهم على الانترنت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا