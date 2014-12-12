حبس دومة وأحمد موسى وإحالة حبارة للمفتي .. أبرز أحكام الأسبوع

تقرير | طارق سمير

“أحداث مجلس الشورى، أحداث مجلس الوزراء، حبس الناشط أحمد دومة 3 سنوات، إحالة حبارة و6آخرين لفضيلة المفتي بـ”أحداث رفح الثانية”، أحداث الإتحادية، التخابر، حبس أحمد موسى 6 شهور، التنحى عن قضية التعدي على مرتضى منصور، تجديد حبس شبكة “شواذ رمسيس”، خلية الظواهرى” أحكامًا تصدر وقضايا تنظر أمام محاكم الجنابات والجنح على مدار الأسبوع الثاني من شهرديسمبر.

ترصد وكالة أنباء “أونا” أهم الأحكام الصادرة والقضايا المنظورة بالمحاكم خلال ثانى أسابيع شهر ديسمبر.

محاكمة مرسى بـ”أحداث الإتحادية” و”التخابر”

نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال يومي السبت والأحد محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وخلال الجلستين استمعت المحكمة لأقوال أعضاء الدفاع، وهم محمد طوسون والدماطى ومنتصر الزيات وشهدت الجلسات تقديم دفوعًا قانونية فى محاولة من الدفاع لتبرئة المتهمين، وأجلت القضية لجلسة 10 ديسمبر.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان بأحداث قصر الاتحادية، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، واستعمت المحكمة خلالها لأقوال دفاع المتهم أيمن هدهد وأيضًا استعمت لمرافعة النيابة العامة، وأجلت القضية لجلسة 16 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وأسفرت الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين،عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

الإعدام لحبارة و6 متهمين بـ”مذبحة رفح الثانية”

وبتاريخ 6 ديسمبر، السبت، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بالإعدام شنقاُ لعادل حبارة و6 متهمين من اعضاء خلية “الأنصار والمهاجرين” بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”.

فيما قضت المحكمة بمعاقبة 22 متهماً اخرين بالقضية بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والسجن المؤبد لثلاث متهمين اخرين، الى جانب براءة 3 متهمين.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

حبس دومة 3 سنوات لإهانة قاضى “مجلس الوزراء”

وبتاريخ 9 ديسمبر، الثلاثاء، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، حبس الناشط السياسي أحمد دومة ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه لإهانة المحكمة، وأجلت القضية لجلسة 4فبراير لحضور الدفاع.

وخلال الجلسة سمحت المحكمة لدومة بالحديث ودار سجال بينه وبين رئيس هيئة المحاكمة، وحدث خلاف بينهم بسبب تسأل دومة عن صحة وجود أكونت للمستشار محمد ناجى شحاتة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، وانتهى الخلاف بحبس دومة 3 سنوات، والجدير بالذكر أن محامى منتدب حضر الجلسة على الرغم من قرار نقابة المحاميين بمنع وجود أى محامى أصلى أو منتدب.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، التعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، حرق المجمع العلمي ومبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

تأجيل “أحداث مجلس الشورى” لـ14 ديسمبر

وبتاريخ 11ديسمبر، الخميس، نظرت جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، وخلال الجلسة استعمت المحكمة لأقوال الدفاع من بينهم المحامى خالد على وطاهر أبو النصر، أيضًا تم الاستماع لشهود النفى، وقررت المحكمة بنهاية الجلسة بتأجيلها لـ14 ديسمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح، بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربًا.

السجن 10 سنوات لـ”عبدالمقصود والخفيف” في سرقة سيارات البث الإذاعى

وبتاريخ أمس الخميس، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، بالسجن 10 سنوات لكل من صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام الأسبق “هارب”، وعمرو عبد الغفار درويش الخفيف، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، ورد مبلغ 3 ملايين ونصف المليون دولار وغرامة نفس المبلغ ، لاتهامهما في قضية سرقة سيارات البث التليفزيونى في ميدان رابعة.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق.

تأجيل محاكمة “خلية الظواهري” لـ15 ديسمبر لسماع الشهود

وبتاريخ 10 ديسمبر الأربعاء، أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهرى”، لجلسة 15 ديسمبر الجارى لاستكمال سماع الشهود.

وذلك لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

واستمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، وقرر الدفاع، توجيه عدد من الأسئلة اليوم إلى الشهود، كما شهدت الجلسة إحالة أحد المحامين إلى مجلس التأديب، لإهانة المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها بالسلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد.

مد أجل النطق بالحكم على 188 متهمًا في “مذبحة كرداسة” لـ22 فبراير

وبتاريخ 9 ديسمبر، الثلاثاء، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم في قرار إحالة 188 متهمًا في أحداث مجزرة كرداسة، بينهم 151 متهمًا محبوسًا، و37 هاربا، لفضيلة مفتى الديار المصرية للنظر في قرار إعدامهم، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين، “إدارى”، وحددت جلسة 22 فبراير 2015، بدلا من 24 يناير المقبل، لدواع أمنية.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

حبس “أحمد موسى” 6 أشهر لسب محامي “وايت نايتس”

وفى أول أمس الأربعاء، قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بحبس الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، 6 أشهر؛ لاتهامه بسب وقذف محامي وايت نايتس، طارق العوضي.

واتهم العوضى في دعواه التي تحمل رقم 47342 لسنة 2014، “موسى” بترويج أخبار كاذبة، ادّعى خلالها كشف تورط المحامى في جرائم منسوبة للألتراس ويعاقب عليها القانون حال ثبوت صحتها، وذلك في حملة وصفها مقيم الدعوى بأنها ممنهجة لتشويه سمعته والإضرار بمركزه الأدبي والتشهير به والإساءة لسمعته والتحقير من شأنه، ونعته بنعوت تُحقِّر من شأنه في المجتمع.

تجديد حبس شبكة شواذ “رمسيس”

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، أمس الخميس، تجديد حبس شبكة لممارسة الشذوذ الجنسي داخل حمام للرجال بمنطقة رمسيس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان ضباط إدارة حماية الآداب بالمديرية تمكنوا من ضبط كل من “فتحي. م. ع – صاحب حمام بلدي بمنطقة كلوت بك برمسيس” ومقيم بدائرة قسم المرج بحوزته هاتف محمول، ومبلغ 2100 جنيه (قواد)، و”فتحي. ف. ع”، ومقيم بدائرة قسم الهرم وبحوزته مبلغ 500 جنيه، ومرعي دسوقي سيد أحمد ومقيم بدائرة قسم السلام أول، وبحوزته مبلغ 200 جنيه، و”أحمد. م ” ومقيم بدائرة قسم باب الشعرية وبحوزته 3 هاتف محمول، ومبلغ 400 جنيه، و”إبراهيم. م. أ” بحوزته مبلغ 100 جنيه وجميعهم يعملون بذات الحمام.

وثبت قيام الأول بمعاونة الباقين بإدارة حمام بلدي ملكه، الكائن بشارع باب البحر دائرة القسم للأعمال المنافية للآداب، وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيًا بمقابل مادي، مستخدمًا في ذلك شبكة التواصل الاجتماعي على موقع (SHEMAL).

وتم ضبط 21 من راغبي المتعة من الرجال الشواذ جنسيًا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ من متحصلات نشاطهم غير المشروع، والهواتف لتسهيل اتصالهم بزبائنهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16050 لسنة 2014 جنح القسم، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تنحي الجتح عن قضية التعدي على “رئيس نادي الزمالك”

قررت محكمة جنح العجوزة، أمس الخميس، التنحي عن نظر محاكمة 10 متهمين من أعضاء ”الوايت نايتس” بالاعتداء على رئيس نادي الزمالك، لاستشعارها الحرج.

وكان عمرو أبو اليزيد، محامي متهمي “وايت نايتس” قد طالب بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى، إذ سبق على هذه الدائرة تجديد حبس المتهمين من قبل، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين.

كما طالب دفاع رئيس نادي الزمالك النيابة بتحريك الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجنايات لنظرها، وليس أمام الجنح، لأن الواقعة شروع في القتل.

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى توجه رئيس الزمالك إلى مقر النادي لحضور مؤتمر تقديم البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، ففوجئ بشخص يهاجمه ويصفعه من الخلف، وآخر رشه بمادة سائلة، وتدخل حرس النادي وضبط أحد الجناة، وأعلن وايت نايتس مسئوليته عن الاعتداء على مرتضى، وبث فيديو الواقعة عبر الإنترنت بعد إخفاء ملامح الجناة باستخدام برامج خاصة.