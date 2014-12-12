أمن الجيزة يضبط 37 قطعة سلاح و39 قضية مخدرات و16 من الإخوان في حملة أمنية مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة شارك خلالها قوات إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين وقسم المرافق مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام فى إطار توجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها وإعادة الانضباط إلى الشارع .

وأسفرت هذه الجهود فى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 17 قطعة سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة و14 فرد محلى الصنع مختلف الأعيرة، و20 قطعة سلاح أبيض، و67 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

نجحت قوات الأمن فى مجال ضبط قضايا المخدرات فى ضبط (39) قضية مخدرات ضبط خلالها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3660 كيلوجراما، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6720 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 368 جراما و1263 قرصا مخدرا.

وأسفرت الجهود عن ضبط 11 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا (قتل، إطلاق أعيرة نارية، شروع فى قتل، مشاجرة).

وفى مجال ضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المطلوب ضبطهم وإحضارهم ومثيري الشغب، نجحت قوات الأمن فى ضبط (16 ) من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، مطلوب ضبطهم وإحضارهم بناء على قرار النيابة العامة لتورطهم في (اقتحام مركز شرطة العياط، اقتحام كمين المرازيق، حريق كنيسة، حريق عمد بسيارة أحد الأشخاص) فضلا عن ضبط (6) من مثيرى الشغب وتنفيذ (1765) حكما قضائيا متنوعا وضبط (6529) مخالفة مرورية متنوعة ورفع وإزالة (205) مخالفة مرورية متنوعة .

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كلٍ على حده ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق ومواصلة الحملات الأخرى .