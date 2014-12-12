والدة حازم شريف: أشعر أن لقب "أراب أيدول" من نصيبه

حازم شريف شاب من سوريا، لمع اسمه هذا العام في برنامج "أراب أيدول"، واستطاع أن يخطف الأنظار، بفضل موهبته وصوته القوي. وقد تمكّن حازم من اجتياز العقبات كافة، ثمّ بلوغ عتبة المرحلة الختامية والتنافس على لقب "أراب أيدول" في موسمه الثالث. وقد كان منذ بداية البرنامج محطّ عيون اللجنة والجمهور، باعتباره مَن يستحقّ اللقب؛ فهل ستصدق التوقعات؟!

وفي هذا الإطار، أجرى "سيدتي نت" اتصالاً بوالدة حازم، السيدة إبداع نوح، حدّثتنا خلاله عن شخصيّة حازم، وعن دموع الفرح التي كانت تذرفها بعد كلّ أداء لحازم على المسرح، حيث كانت تشعر بأنّ اللقب سيكون من نصيبه.

ما هي نقطة ضعف حازم في الحياة؟

نقطة ضعف حازم هي وفاة والده، فقد كان متعلّقاً به كثيراً، وهو ما أثّر فيه كثيراً، خصوصاً بعد خروجه من حلب ومجيئه إلى لبنان، تلقى خبر وفاة والده في غضون أشهر فقط.

ما سرّ الدموع التي كنت تذرفينها عند كلّ أداء لحازم؟

دموعي هي دموع فرح. وكنت كلّما سمعت الفنانة أحلام تقول له تعليقاً جميلاً أفرح من قلبي. وأتمنّى أن أكون في جلسة معها، لأنّها هي والدة وتشعر بفرحي بابني حازم. وكلّ ما أتمنّاه هو أن تكون روح والد حازم معنا، وأن يستطيع حازم أن يدخل الفرحة إلى سوريا. ونقطة ضعفي هي "بلدي" التي أتمنى له السلام وأن يفرح الجميع بحازم، بإذن الله.

هل تشعرين بأنّ اللقب سيكون من نصيب حازم؟

إحساسي كأمّ يقول أجل. وثقتي التي وضعتها في حازم، منذ كان صغيراً، ورضاي عليه، أمور يُمكن أن تجعله قريباً من اللقب. وفي نفس الوقت، يهمّني أن يكون اللقب لابن فلسطين، هيثم خلايلي، أو لماجد المدني من السعودية. ويا ليت البرنامج يغيّر قاعدته هذا العام ويُعطي اللقب للثلاثة.

ما الذي يميّز شخصيّة حازم؟

حازم يملك ثقة كبيرة بنفسه، وطموحه كبير، والشخصيّة التي يظهر بها أمام الناس هي نفسها في المنزل، ومع أصدقائه، فهو لا يتقمّص أيّ شخصيّة. كذلك، هو يتمتّع بجرأة كبيرة وعفويّة وطيبة قلب؛ وهذه الثقة لا تعتبر غروراً، كما اتهمه البعض بها، بل هذا هو حازم، وهذه هي شخصيّته.

وتابعت: الجميع لاحظ ثقته بنفسه التي أعطيته إياها. وقد ربّيت حازم على صوت عمالقة الفنّ الأصيل. وأنا آتي كلّ جمعة وسبت لأحضره عن قرب، لأنّني واثقة ممّا هو موجود في داخله. وأوّل ظهور له على المسرح كان في دار الأوبرا في سوريا، وكان وقتها يبلغ من العمر 12 سنة، واعتقد الجميع أنّه يبلغ 25 لقوّة صوته وتمكّنه من الغناء.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي