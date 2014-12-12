عمرو دياب نجم أقوى تحالف إعلامي

القاهرة - أحمد عاشور تصوير- شريف عبد ربه

عمرو دياب كان نجم الحفل الضخم الذي أقامته شركة "برومو ميديا" وقناة الحياة ورجل الأعمال نجيب سويرس للإعلان عن أقوى تحالف إعلامي في الفترة القادمة والذي يضم قناة الحياة و"أون تي في" و"برومو ميديا".

الحفل كان أسطورياً في ديكوراته وإعدادته وهي عادة الحفلات التي يقيمها رجل الأعمال نجيب ساويرس وهو ما دفع عمرو دياب للتحدث مع ساويرس على المسرح ويقول له:" نريد حفلاتك القوية كما كانت في الماضي".

أعلن ساويرس أمام الحضور أنه كان يريد إنشاء قناة منوعات ولكنه بعد تحالفه مع قناة الحياة ألغى الفكرة. في حين أشار إيهاب طلعت أن هذا التحالف الضخم يضم قناة النهار إلى جانب أربع من أهم الجرائد في مصر. في حين أكد سيد بدوي رئيس قناة الحياة أن هذا التحالف يهدف لتقديم إعلام وطني قوي وتقديم أفكار متميزة خلال الفترة القادمة.

شارك في إحياء الحفل فرقة إسبانية ثم حضر النجم عمرو دياب وحرص إيهاب طلعت ونجيب ساويرس على الاقتراب من المسرح والاستماع لعمرو الذي حرص على تحيتهم. ولكن فاته تحية سيد بدوي رئيس قناة الحياة وبعد فترة انتبه لذلك وقام بتحيته.

غنى عمرو مجموعة كبيرة من أغانيه وتفاعل معه الحضور بشكل كبير حتى الفنانين حرصوا على الرقص على أغاني عمرو ومنهم تامر حبيب الذي وقف للرقص وسط الجمهور.

حضر الحفل مجموعة كبيرة من النجوم وسط تجهيزات أكبر من تجهيزات المهرجانات الفنية وعدد حضور كبير وكان من بين الفنانين الذين حضروا الحفل محمد السبكي ونيرمين الفقي ورزان مغربي وعمرو سعد وعدد كبير من الإعلاميين والفنانين.