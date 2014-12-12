ساكي: أنشيلوتي هو الأفضل لريال مدريد

(إفي): لا تساور المدرب الإيطالي المخضرم أريجو ساكي الشكوك في أن مواطنه كارلو أنشيلوتي هو "المدرب الأفضل لريال مدريد".

وقال ساكي في مقابلة مع إذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية "لديه قدرة على إدارة كرة القدم والأشخاص تفوق من سواه. هناك الكثير من المدربين الكبار، لكنهم ليسوا مميزين بقدر كارلو. ريال مدريد يتحسن كثيرا، كما فعل أيضا العام الماضي، علاوة على أن العديد من اللاعبين قد تغيروا".

وأضاف المدرب الإيطالي "كارلو رجل رائع، شخص طيب. لديه ذكاء الأشخاص الذين يعملون في الملعب كما لو كان أسرتهم. إنه حاد الذكاء".

وتابع "أنشيلوتي كان بمقدوره أن يصبح أستاذا في علم النفس. إنه المدرب الأفضل لريال مدريد".

لكن ذلك لم يمنع مدرب إيطاليا في مونديال الولايات المتحدة 1994 ، الذي حقق نجاحا كبيرا مع ميلان، من رصد بعض نقاط الضعف في ريال مدريد "عليه تحسين بعض الأمور في الدفاع، لأن الدفاع الآن يكون بـ11 لاعبا".

وفيما يتعلق ببرشلونة كان ساكي مباشرا: "البرسا يتعلم، الآن هو أفضل مما كان عليه قبل أشهر".

وقسم الإيطالي المخضرم (68 عاما) المدربين في الوقت الحالي إلى فئات "هناك مدربون يسايرون الموضة، وآخرون متمسكون بالتقاليد. وبعد ذلك هناك أربعة عباقرة. جوارديولا أحدهم".

وقال ساكي "لم يتم قط تعريف كرة القدم في إيطاليا. إنها رياضة جماعية من اخترعها كان يفكر في لعبة هجومية. وذلك بلد يصعب عليه التجديد، على كافة الأصعدة. عندما يحاول شخص ما القيام بالأمور على نحو مختلف يحاولون قتله. وقد حاولوا قتلي".

وتابع "الصحافة صاحبة السلطة كانت تنظر إلي بخوف لأنها لم تكن تفهم ما أصبو إليه. لكننا رأينا كيف بين 1989 و2002 وصلت الفرق الإيطالية ثماني مرات إلى نهائي دوري الأبطال، وعشر مرات إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي. كانت هيمنة إيطالية كاملة. الآن نحن في الأسفل. أسمعهم يتحدثون عن غياب الأموال لكن لا، إنه غياب الأفكار والعمل والتطور".

وأضاف ساكي "هناك ثلاثة فرق سمحت بتحديث كرة القدم: أياكس وميلان وبرشلونة. أتمنى أن يكون ريال مدريد هو الرابع".

وفيما يتعلق بالإعداد البدني، أحد جوانب الهوس لديه كمدرب، شدد على أنه حاول دائما "أن يكون الإعداد البدني مرتبطا بالإعداد الفني-الخططي. فبالإعداد البدني تتأكد من 11 لاعبا لديهم قدرة لا تتوفر لمارادونا وحيدا".