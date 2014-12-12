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لماذا ظهر صالح موسى في قائمة الزمالك أخيرا

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لماذا ظهر صالح موسى في قائمة الزمالك أخيرا لماذا ظهر صالح موسى في قائمة الزمالك أخيرا

ربما الإسم الوحيد الذي فاجأ باتشيكو به الجميع في قائمة الزمالك التي ستسافر لمواجهة الأسيوطي يوم الأحد هو صالح موسى مدافع الفريق الذي لم يشارك أو يدخل القائمة من قبل.

صالح موسى انتقل للزمالك الصيف الماضي قادما من الإسماعيلي الذي لعب له بعد موسم رائع في الداخلية لينتقل إلى الدراويش ومنه للقلعة البيضاء.

لكن صالح موسى لم يقنع حسام حسن أو باتشيكو على الرغم من رحيل عبد الشافي ووجود ظهير أيسر واحد فقط هو أحمد سمير حتى جاءت مباراة الأسيوطي.

السبب وراء هذا الأمر هو حصول أحمد سمير على إنذارين وهو ما يجعله معرضا للإيقاف في الجولة المقبلة في حالة الحصول على كارت أصفر آخر.

ويريد باتشيكو الدفع بصالح موسى الذي يجيد اللعب كظهير أيسر في أجواء المباريات بعد أن ابتعد عنها منذ بداية الموسم ليكون بديلا جاهزا لسمير في حال تعرضه للإيقاف.

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