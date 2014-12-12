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أولتراس أهلاوي تؤكد حضورها مباراة الحدود ولو من خارج أسوار الاستاد

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أولتراس أهلاوي تؤكد حضورها مباراة الحدود ولو من خارج أسوار الاستاد أولتراس أهلاوي تؤكد حضورها مباراة الحدود ولو من خارج أسوار الاستاد

أكدت مجموعة أولتراس أهلاوي المنتمية للنادي الأهلي أن أفرادها قرروا حضور مباراة فريقهم مع حرس الحدود يوم الاثنين المقبل ولو من خارج أسوار الاستاد.

وأصدرت مجموعة أولتراس أهلاوي بيانا اليوم الجمعة أكدت فيه على أنهم لن يشاهدوا مباريات الأهلي في التلفزيونات مجددا.

وجاء في البيان "في مباراة نهائي الكونفيدرالية لم يحدث أي سلوك متغير من جمهور الأهلي سواء بالسلب او بالإيجاب عن أي مباراة سابقة.. ما فعله الجمهور هو نفس السلوك المتبع في جميع المباريات بدون أي اختلاف من جهة الجمهور".

وأضاف "وبالنظر لأندية الدوري فإن هناك 75% منهم ليست جماهيرية وبالتالي 90% من المباريات ستكون بجمهور من طرف واحد فأين هي المشكلة.. جميع عناصر الكرة الأساسية تطالب بعودة الجمهور والداخلية هي من ترفض".

وتابع "من حق الجماهير التواجد في مباريات كرة القدم لذلك قرر أولتراس أهلاوي التواجد في مباريات الأهلي المقبلة لتشجيع الفريق والبداية من مباراة حرس الحدود في استاد القاهرة، سنتواجد لمساندة الأهلي ولو من خارج أسواره".

يذكر أن جمهور الأهلي قد حضر مباراة فريقه قبل الأخيرة أمام سيوي سبورت في نهائي الكونفيدرالية والتي توج الشياطين الحمر بها في الدقيقة الأخيرة بهدف متعب.

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