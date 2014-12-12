بالأرقام - حسين السيد.. أداء هجومي ودفاعي ممتاز أمام سموحة

شارك حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي في مباراته الثالثة هذا الموسم بعد أن لعب دورا كبيرا في فوز الشياطين الحمر على سموحة بثلاثية مقابل هدف.

وقدم لاعب المقاصة السابق أداء ممتازا هجوميا ودفاعيا وفقا لأرقامه خلال مباراة الأهلي وسموحة.

حسين السيد كان أكثر لاعبي الفريقين افتكاكا للكرة إذ نجح في استخلاص الكرة 25 مرة من لاعبي سموحة، فيما فقدها 11 مرة فقط.

حسين السيد مرر الكرة 47 مرة نجح في توصيلها لزملائه 40 مرة بنسبة صحيحة وصلت إلى 85%، كما أرسل 4 كرات عرضية جميعهم كانوا بشكل صحيح نجح أحمد عبد الظاهر في استغلال واحدة سجل منها هدف التعادل.