كاميرون يستبعد التوصل لاتفاق في مفاوضات أيرلندا الشمالية حاليا

غادر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المحادثات السياسية في أيرلندا الشمالية ، مستبعدا التوصل الى اتفاق في الوقت الحالي.
وقال كاميرون “كان هناك تقدم خلال محادثات أمس،ولكن لن يكون ممكنا التوصل لاتفاق اليوم” ، وأضاف أنه تقدم باقتراح لحزمة مساعدات مالية تصل الى مليار إسترليني،مشيرا إلى أن ذلك سيكون متاحا فقط للمجلس التنفيذي لإيرلندا الشمالية اذا تم التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة.
وأعرب العديد من السياسيين في أيرلندا عن عدم رضائهم بالعرض المالي المقدم ، ووصفه بعضهم بأنه “مثير للسخرية”.
> ووضعت اتفاقيات عام 1998 حدا لثلاثة عقود من العنف الطائفى الذي خلف 3500 قتيل في المقاطعة البريطانية عبر تقاسم السلطة بين البروتستانت والكاثوليك.
وتهدف المفاوضات التي تشرف عليها الحكومة البريطانية الى انقاذ حكومة اقتسام السلطة في أيرلندا الشمالية.
ومن بين القضايا الخلافية بين الجانبين البروتستانت والكاثوليك تقاسم السلطة ، والمسيرات السياسية ، واستعراض الرموز البريطانية والأيرلندية ، ورفع الأعلام على المباني العامة ، ومواجهة الإرث الذي خلفه العنف في الماضي.
أ ش أ