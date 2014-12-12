كاميرون يستبعد التوصل لاتفاق في مفاوضات أيرلندا الشمالية حاليا

غادر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المحادثات ‏السياسية في أيرلندا الشمالية ، مستبعدا التوصل الى اتفاق في الوقت الحالي.‏

وقال كاميرون “كان هناك تقدم خلال محادثات أمس،ولكن لن يكون ممكنا التوصل لاتفاق ‏اليوم” ، وأضاف أنه تقدم باقتراح لحزمة مساعدات مالية تصل الى مليار إسترليني،مشيرا إلى أن ‏ذلك سيكون متاحا فقط للمجلس التنفيذي لإيرلندا الشمالية اذا تم التوصل لاتفاق بشأن القضايا ‏العالقة.‏

وأعرب العديد من السياسيين في أيرلندا عن عدم رضائهم بالعرض المالي المقدم ، ووصفه ‏بعضهم بأنه “مثير للسخرية”.‏

> ووضعت اتفاقيات عام 1998 حدا لثلاثة عقود من العنف الطائفى الذي خلف 3500 قتيل ‏في المقاطعة البريطانية عبر تقاسم السلطة بين البروتستانت والكاثوليك.‏

وتهدف المفاوضات التي تشرف عليها الحكومة البريطانية الى انقاذ حكومة اقتسام السلطة في ‏أيرلندا الشمالية. ‏

ومن بين القضايا الخلافية بين الجانبين البروتستانت والكاثوليك تقاسم السلطة ، والمسيرات ‏السياسية ، واستعراض الرموز البريطانية والأيرلندية ، ورفع الأعلام على المباني العامة ، ‏ومواجهة الإرث الذي خلفه العنف في الماضي.‏

أ ش أ