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رئيس الوزراء اللبنانى: الجيش سيتسلم أسلحة الهبة السعودية من فرنسا قريبا

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رئيس الوزراء اللبنانى: الجيش سيتسلم أسلحة الهبة السعودية من فرنسا قريبا رئيس الوزراء اللبنانى: الجيش سيتسلم أسلحة الهبة السعودية من فرنسا قريبا

تمام سلام رئيس وزراء لبنان

ذكر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أن الجيش اللبناني سيتسلم أسلحة من فرنسا في إطار الهبة للبنان بقيمة 3 مليارات دولار بعد أن تم الانتهاء من بحث المسائل التقنية والفنية.

وقال سلام – في تصريحات أدلى بها من باريس بعد انتهاء لقائه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نشرت في بيروت – إن “هناك إجماعا من اللبنانيين على تأييد جيشهم وقواتهم العسكرية”.

وأضاف سلام أنه لمس “تأييدا وتفهما فرنسيا لأوضاعنا في لبنان”، لافتا إلى أنه تم البحث في عدد من الملفات وأبرزها ملف النزوح السوري إلى لبنان وضرورة مساعدة لبنان على تحمل أعبائه.

وأوضح “فرنسا تتابع ملف الرئاسة معنا مع أنه أمر داخلي وهي تحاول مساعدتنا وصولا إلى انتخاب رئيس للبنان وإنهاء ملف الاستحقاق الرئاسي”.

أ ش أ

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