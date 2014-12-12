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بالصور.. محافظ المنيا يكرم المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة

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بالصور.. محافظ المنيا يكرم المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالصور.. محافظ المنيا يكرم المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة

 

محافظ المنيا يكرم المتميزين من ذوي الإعاقة

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا حفلاً فنياً تحت شعار «أنا إنسان .. كن معي»، لتكريم المتميزين من ذوي الإعاقة من مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية بالمنيا، والذي نظمتها أكاديمية اشراقة للتدريب والتربية الخاصة بالتعاون مع برنامج “أهلاً الخير”والذي يذاع على قناة الصعيد، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، وشارك في الحفل مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأكد المحافظ على أن المعاق ليس الذى لديه إعاقة جسمية أو ذهنية ولكنه المعاق سلوكياً وفكرياً ،معربا عن أمنياته بتفعيل مصطلح الدمج الاجتماعي ، الذي يبدأ من الأسرةثم المدرسة ثم النادي ثم المصالح الحكومية.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها لن تبخلعن تقديم الدعم للمعاقين وتحقيق مطالبهم .أشاد المحافظ بالدور الذى تقوم به مدارس التربية الخاصة في تأهيل وتنمية مهاراتوقدرات أبنائنا الطلاب لمساعدتهم
> على الاندماج والتكيف مع المجتمع المحيط بهم .هذا وقد تضمنت الاحتفالية فقرات موسيقية وفنية ومسرحية ، كما قام المحافظبتكريم المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في هذا المجال، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والعديد من المؤسسات الأهلية والمهتمين بشئون الإعاقة بالمحافظة.

 

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