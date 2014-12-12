أردوغان يوسع من الهيكل التنظيمي للقصر الجمهوري

بدأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اتخاذ إجراءات جديدة مع توليه رئاسة الجمهورية ، وأهمها التوقيع على مرسوم سري لم ينشر بالجريدة الرسمية ويتضمن توسيع الهيكل التنظيمي للقصر الجمهوري من خلال زيادة إدارات القصر من أربع إلى 13 إدارة.

وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة حرييت في تقرير له اليوم الجمعة أن هدف زيادة عدد الإدارات إلى 13 إدارة هو متابعة إجراءات حكومة داود أوغلو عن كثب ، وأهم الإدارات الجديدة تلك الخاصة بملفات الطاقة ، ورصد الاستثمارات ، والعلاقات الخارجية ، والاقتصاد ، والدفاع والأمن الداخلي.

يذكر أن الإدارات الأربع الموجودة قبل تولي أردوغان رئاسة الجمهورية كانت تختص بالنواحي الإدارية ، والمالية ، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.

ويهدف تأسيس إدارة للأمن الداخلي لمتابعة عملية السلام مع الأكراد ومكافحة ما تسمه حكومة العدالة والتنمية ب “التنظيم الموازي” ، في إشارة لحركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي فتح الله جولن ، كما سترفع رئاسات الإدارات تقارير مفصلة شهرية للسكرتارية العامة للقصر الجمهوري حتى يتابع الرئيس أردوغان إجراءات الحكومة.

وانتقدت أحزاب المعارضة هذا التحرك من قبل أردوغان ، حيث تراها بمثابة “حكومة سرية” ، أو “حكومة ظل” ، بالقصر الجمهوري لتشرف على حكومة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ، وذلك على الرغم مما يعرف عن أردوغان برفضه الشديد تشكيل حكومات موازية.

أ ش أ