بالفيديو والصور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد خدمات كمين أبيس الحدودي

قام اللواء أمين عز ‏الدين مساعد الوزير لأمن الأسكندرية بتفقد الأعمال بكمين أبيس الحدودى، حيث وجه بضرورة الفحص الجيد ‏لكافة مستقلى السيارات وإجراء التحليل لسائقى سيارات الأجرة و النقل للحالات المشتبه فيها للكشف عن متعاطى المواد المخدرة.

وأكد عز الدين على ضرورة توسيع دائرتى الأشتباه الجنائى والسياسى مع التأكد من جاهزية القوات للتعامل مع كافة أشكال الخروج عن القانون وفى كافة الظروف، والتنبيه على حسن معاملة المواطنين.

وأشار مدير الأمن إلى إستمرار رجال مديرية أمن ‏الأسكندرية فى بذل المجهودات لتحقيق الأمن للوطن والمواطن ومكافحة الأرهاب.

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