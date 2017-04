The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 الأول دون منافسة

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، تراجع فيلم Interstellar حيث حصد 22.8 مليون دولار، ودخل فيلم Exodus: Gods and Kings مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 23 مليون دولار وبقي فيلم Penguins of Madagascar في المرتبة الثالثة حاصداً 23.5 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Fleet of Time مباشرة في المرتبة الثانية مع 29 مليون دولار وصمد فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 في المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي حيث حصد 31.6 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Interstellar الى المرتبة الخامسة مع 7.7 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Big Hero 6 من المرتبة الثالثة الى الرابعة حيث جمع 8 مليون دولار، وتقدم فيلم Horrible Bosses 2 من المرتبة الخامسة الى الثالثة حيث حصد 8.4 مليون دولار وبقي فيلم Penguins of Madagascar في المرتبة الثانية مع 10.9 مليون دولار وصمد فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 في المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن حصد 22 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم The Pyramid في المرتبة الخامسة مع 3746 مشاهد، وبقي فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 في المرتبة الرابعة حيث شاهده 4627 شخص، وتراجع فيلم Penguins of Madagascar الى المرتبة الثالثة مع 5489 مشاهد، وتقدم مجدداً فيلم Dumb and Dumber To الى المرتبة الثانية مع 7099 مشاهد وبقي فيلم Horrible Bosses 2 في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 7240 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 من المرتبة الثالثة الى الخامسة حيث شاهده 17854 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Horrible Bosses 2 الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 19338 شخص، ودخل فيلم Nightcrawler في المرتبة الثالثة حيث شاهده 20069 شخص، ودخل أيضاً فيلم The Pyramid مباشرة في المرتبة الثانية مع 24034 مشاهد وبقي فيلم Penguins of Madagascar في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 36790 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم Jessabelle حيث جمع 256 ألف جنيه، وتراجع فيلم " الجزيرة 2" الى المرتبة الرابعة حاصداً 297 ألف جنيه، ودخل فيلم Horrible Bosses 2 مباشرة في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 307 آلاف جنيه، وبقي فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 في المرتبة الثانية مع 409 ألف جنيه وصمد فيلم Interstellar في المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن حصد 957 ألف جنيه.