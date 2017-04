The Hobbit يعود للمرة الأخيرة الى الصالات العربية

ثلاثة أفلام بدأ عرضها هذا الأسبوع في معظم الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنها.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies

بعد 327 يوماً من التصوير في مكان امتدت مساحته على 32000 متر مربع تم عليه بناء ستة ديكورات أساسية، تنتهي سلسلة أفلام The Hobbit مع الجزء الأخير بعنوان The Battle of the Five Armies. طبعاً مخيّلة المخرج Peter Jackson كان لها حصة كبيرة حيث أدخل شخصيات وأحداث ليست موجودة في كتاب J.R.R. Tolkien الذي أقتبست عنه هذه الثلاثية، ومما لا شك فيه أن المميّز في هذا الفيلم هو المعركة الأخيرة التي يمكن وصفها بالملحمة الخيالية.The Hobbit: The Battle of the Five Armies فيلم ضخم يستحق المشاهدة يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Dying of The Light

بعد Joe و Left Behind، فيلم جديد للممثل Nicolas Cage بدأ عرضه في الصالات العربية تدور قصته حول عميل في وكالة الاستخبارات الأميركية يدعى Evan Lake يستعد للتقاعد ولكن خبر ظهور عدوّه اللدود الإرهابي Muhammad Banir الذي كان عذّبه جسدياً ومعنوياً في إحدى مهماته الفاشلة منذ سنوات، سيفقده صوابه فيقرر أن ينطلق في مهة أخيرة عنوانها الأساسي "الإنتقام". Dying of The Light فيلم من نوع التشويق والاكشن يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Kill The Messenger

هذا الفيلم من بطولة Jeremy Renner ومبني على قصة حقيقية محورها الصحافي Gary Webb الذي كشف في تسعينيات القرن الماضي معلومات سريّة وخطيرة عن إدخال كميات كبيرة من المخدرات الى الولايات المتحدة الأميركية بهدف تسليح الثوّار في نيكاراغوا ، الأمر الذي حوّل حياة Webb والمقربين منه الى جحيم. Kill The Messenger فيلم من نوع التشويق يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.