حسن يوسف غاضب من طلعت زكريا فما السبب؟

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أعرب الفنان المصري حسن يوسف عن استيائه من زميله طلعت زكريا لترويج الأخير لخبر موافقته على فيلم "حارس الرئيس".

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت" إنه لم يوافق بشكل نهائي على الفيلم، متهماً طلعت زكريا بأنه استعجل الحديث عن موافقته، وإن كانت المؤشرات الأولى تؤكد أنه في طريقه إلى الاعتذار عن الفيلم، لأنه لا يرضى أن يهين شخصاً مسجون لا حول له ولا قوة ولا يستطيع الدفاع عن نفسه وهو الرئيس السابق محمد مرسي.

وأضاف حسن يوسف أنه يقرأ تصريحات عديدة على لسان طلعت يقول فيها إنه وافق على فيلم "حارس الرئيس" وهو ما لم يبت به بعد، مؤكداً أنه لن يوافق إلا إذا قرأ السيناريو كاملاً ولا يستطيع الموافقة أو الرفض بمجرد قراءة نصف السيناريو حتى لا تحدث مشاكل ويضطر إلى الانسحاب أثناء التصوير مثلاً، فالاتفاق على كل شيء من البداية أفضل بكثير.

كما أكد أنه يرفض إهانة الإخوان المسلمين أو الرئيس محمد مرسي وهذا هو الشرط لقبول العمل.

يذكر أن أخر أعمال حسن يوسف على الشاشة الصغيرة كان من خلال مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" مع غادة عبد الرازق وله أيضا عمل توقف ولم يتحدد موعداً لاستئنافه وهو"جرح عمري"مع سهير رمزي.