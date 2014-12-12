هل يكون مهند بطل مسلسل السلطانة هيام الجديد؟

أشادت الصحافة التركية بالمؤتمر الصحفي المصغّر وحفل العشاء التكريمي للإعلاميين الأتراك الذي أقامته شركة O3 في اسطنبول بحضور مديرها العام فادي إسماعيل، ونجمة مسلسلهما التركي الجديد مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، وهي إحدى أهم شركات الإنتاج العربية التابعة لمجموعة شبكة قنوات MBC العربية الرائدة في العالم العربي التي نجحت في إعادة أوزيرلي إلى الدراما التركية بعد غياب استمر لعام ونصف العام إثر إنسحابها من نهاية الموسم الثالث من المسلسل التاريخي " حريم السلطان".

_دعوة خليجية بنصف مليون يورو

مريم أوزيرلي كانت في وقت سابق قد وافقت على العقد المقرر توقيعه في حفل كبير في دبي، وقبل المؤتمر، كان قد تسرب خبر أن مريم تلقت دعوة من جهة خليجية ثرية لحضور حفل عشاء تصل تكلفته إلى نصف مليون يورو،

لكنها ارتأت الإعتذار عنه على أن تتبرع بتكلفة الحفل إلى ثلاث جمعيات خيرية ترعى الأطفال المحتاجين، وستذهب فيما بعد لتلبية دعوة العشاء في وقت آخر، ولم تفصح عن إسم الجهة الخليجية الثرية الداعية والراعية لهذا الحفل التكريمي لها بينما زميلاتها نبهات شهري (السلطانة الأم) ونور فتاح أوغلو (السلطانة ناهد دروان) وسلمى أرجتش (السلطانة خديجة) قبلن حضور حفل عشاء مقابل أجر أقل من هذا الأجر البالغ نصف مليون يورو في الكويت.

_صفحة جديدة

وأجابت مريم أوزيرلي في المؤتمر الصحفي بعفوية وصدق على كافة أسئلة الصحافة التركية والأجنبية، وأعلنت أنها ستبدأ صفحة جديدة في تركيا بدون خوف رغم أن والدتها حذرتها من الوقوع ثانية في حب الرجال الأتراك، إلا إنها لم تتفق معها في هذا الرأي لوجود رجال أتراك جيدين قد تقع في حب رجل منهم، لكنها الآن لا تفكر سوى بالعمل فقط وبابنتها لارا التي أصبحت كل حياتها، كما أنها أصبحت اليوم إمرأة قوية ومنيعة صعب على أي أحد التأثير عليها عاطفياً، وقالت إنها لن تقع في حب أي زميل لها في المهنة أو الوسط مع أن قلبها جاهز للحب.

كما أولت إدارة أعمالها وشؤونها لشقيقها الأكبر الذي سيلازمها في تركيا، وبعد أن عاشت عامين في غرفة باردة في فندق ستقيم في منزلها الخاص المميز بحوض سباحة وحديقة لأنها تريد لابنتها لارا حياة جميلة ومريحة وآمنة.

_السلطان سليمان

وحين سئلت ما إذا كان صديقها الممثل خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان هو شريكها ببطولة مسلسلها الجديد كما تروج بعض الشائعات أجابت ضاحكة: مستحيل أن أعمل ثانية مع صديقي الخاص خالد آرغنش الذي أحبه جداً كإنسان، وهو ممثل رائع لكن الجمهور سيتصور ذهنيا إننا السلطان سليمان والسلطانة هيام.

هل يكون مهند بطل مسلسل مريم أوزيرلي الجديد؟

وسأل مجدداً أحد الصحفيين: هل يكون كيفانش تاتليتوغ (مهند) شريكك في مسلسلك الجديد؟

لم تنف مريم أوزيرلي أو تؤكد مشاركة كيفانش تاتليتوغ ، لكن إشراق وجه فادي اسماعيل مدير شركة الإنتاج o3 التنفيذي بابتسامة خاصة أشعرت الصحفيين بإنه المرشح الأقوى، لكن أحد المدراء الأتراك أكد أن شريك مريم أوزيرلي لم يتوضح بعد فقد يكون: بوراك أوزجيفيت كمفاجأة، والأمر المؤكد أن شريك مريم ببطولة مسلسلها الرومانسي العصري الأول سيكون ممثل مشهور وصاحب شعبية واسعة في تركيا والعالم العربي.

10 ساعات عمل فقط

وأكدت مريم أوزيرلي انها مليئة بالطاقة والحيوية، ومستعدة للعمل 12 ساعة يومياً بدون توقف لكنها الآن ليست وحيدة، وأصبحت أما لطفلة صغيرة بحاجة إلى حنانها ورعايتها لتشعر بالسعادة والراحة لهذا اتفقت على أن لا تعمل أكثر من 10 ساعات باليوم حتى تأخذ ما تحتاجه من وقت وراحة لها ولابنتها لارا.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل مريم أوزيرلي الجديد الدرامية في إطار عصري شيق ومثير، و ستنطلق عمليات تصويره في فبراير 2015 على أن تجهز أولى حلقاته للعرض على شاشة ستار التركية حصرياً في شهر آذار 2015 المقبل.

ولا يعرف بعد من القناة العربية التي ستفوز بحق عرضه الحصري الأول على شاشتها بالتزامن مع تركيا.

وتكتمت شركة الإنتاج العربية التي افتتحت لها فرعاً تركياً عن قيمة الأجر الذي تقاضته مريم أوزيرلي لقاء بطولته، لكن من الواضح أنها تقاضت أعلى أجر يمكن أن تتقاضاه ممثلة تركية كما إنها حظيت بتفهم كبير من شركة الإنتاج فلم تفرض عليها ظروف عمل قاسية ولبت شرطها الأول بتحديد ساعات عملها اليومي ب10 ساعات فقط لتستطيع إيجاد بعض الوقت لرعاية ابنتها الوحيدة لارا التي أنجبتها قبل 10 أشهر إثر علاقة عاطفية مع رجل الأعمال التركي جان أتيش، الذي خذلها ورفض إبقاءها على حملها لكنها تمسكت بمولودها للنهاية وبعد ولادة ابنتها منحتها كنية أسرتها أوزيرلي رسمياً في بلد والدتها ألمانيا التي تحمل جنسيتها.

برأيكم من الشريك الأفضل لمريم أوزيرلي في مسلسلها الجديد: كيفانش تاتليتوغ أم بوراك أوزجيفيت؟

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