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وزير الزراعة يشارك في اجتماع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة

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وزير الزراعة يشارك في اجتماع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة وزير الزراعة يشارك في اجتماع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة

الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

يصل الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الاثنين المقبل الى باريس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يترأس خلالها الاجتماع السنوي رقم ١٣٢ في مجلس إدارة المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول حوض البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يبحث الدكتور البلتاجي مع المسؤولين الفرنسيين عددا من الموضوعات الخاصة بتطوير مجالات التعاون المشترك في مجالات الزراعة،فضلا عن الاستثمار في في مجالات الزراعة المختلفة.

جدير بالذكر أن المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط “CIHEAM” هو منظمة حكومية دولية تجمع حالياً ثلاثة عشر دول أعضاء من حوض البحر المتوسط “إلبانيا ، الجزائر ، مصر ، إسبانيا ، فرنسا ، اليونان ، ايطاليا ، لبنان ، مالطة ، المغرب ، البرتغال ، تونس ، وتركيا”.

ويشكل مرجعية في نطاق نشاطه نتيجة وجود ثلاثة أنشطة تكميلية كبيرة “تدريب متخصص ما بعد الدراسة الجامعية ، أبحاث داخل الشبكة وإحياء المناقشة السياسية الإقليمية” في صميم مهمته للتعاون في مجالات الزراعة ، التغذية ، والتنمية الريفية المستدامة في دول حوض المتوسط.

أ ش أ

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