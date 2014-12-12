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مصر للطيران توقع عقدًا لتحويل طائرتين ركاب إلي شحن جوى

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مصر للطيران توقع عقدًا لتحويل طائرتين ركاب إلي شحن جوى مصر للطيران توقع عقدًا لتحويل طائرتين ركاب إلي شحن جوى

قال الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تم توقيع عقداً مع شركة “EFW” إحدى الشركات التابعة لشركة إيرباص العالمية، لتحويل طائرتين ركاب تابعتين لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية من طراز الإيرباص ٢٠٠/٣٣٠ A والتي تتسع لعدد 286 راكباً إلي طائرتين شحن جوى تستوعب حمولة 60 طن من البضائع المختلفة.

وأضاف الحفني، أن الشركة تُعد أول شركة طيران فى المنطقة تقوم بتوقيع مثل هذا الاتفاق مع شركة EFW العالمية

ومن جانبه أكد الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصرللطيران للشحن الجوّي من المقرر انضمام الطائرتين الجديدتين إلى اسطول الشركة ودخول الخدمة فى شهري يونيو و أكتوبر 2018 وهو نفس الوقت الذي تنتهي فيه خدمة طائرتين شحن جوي من طراز A300/B4 ليحل محلهما الطائرتين الجديدتين بحمولة أكبر منهما بمايتناسب مع اتساع نشاط الشركة .

جدير بالذكر أن شركة للطيران للشحن الجوى تمتلك 4 طائرات شحن اثنين من طراز A300/600 التي تتسع لحمولة 45 طنا و طائرتين من طراز A300/B4 التي تتسع لحمولة 40 طن وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 67 مطاراً دولياً منها مطارات محورية عالمية في المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والسودان وغيرها من الدول وتقدم كافة أعمال التخزين والمناولة للشحنات الصادرة والواردة علي رحلات مصرللطيران والشركات الأجنبية بالإضافة إلي توفير خدمة التخليص الجمر كي للشحنات وتتبعها إلكترونياً وغيرها من خدمات الشحن الجوي “.

قام بتوقيع العقد حسن محمد رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران بحضور كل من الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة و الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية و الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى.

 

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