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الخارجية: السياح البولنديين يقضون إجازات عيد الميلاد فى مصر

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الخارجية: السياح البولنديين يقضون إجازات عيد الميلاد فى مصر الخارجية: السياح البولنديين يقضون إجازات عيد الميلاد فى مصر

قال المستشار تامر المليجى القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية العربية فى بولندا، إن جهود السفارة فى وارسو فى التواصل مع المسئولين البولنديين والمجتمع البولندى والتى تدعمها فيها وزارتى الخارجية والسياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة قد ساهمت فى قفزة كبيرة فى عدد السياح البولنديين الذين يقضون إجازاتهم فى مصر.

ونشرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية نقلاً عن موقع وكالة السياحة على الانترنت travelplanet.pl أن نسبة البولنديين الذين حجزوا رحلات لقضاء إجازات عيد الميلاد خارج بولندا قد زادت بنسبة 20% مقارنة بعددهم العام الماضى، وأبرزت أن مصر كانت المقصد السياحى الأول الذى اختاره البولنديين حيث أن نصفهم تقريباً (نحو 45%) قد اختارها للسفر إليها لقضاء إجازات عيد الميلاد فيها فى حين لم يسافر إليها العام الماضى سوى 25% فقط.

وأوضح المستشار المليجى أن بولندا تعد أهم شركاء مصر فى مجال السياحة حيث تحتل الآن المركز السادس فى قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أن عدد السياح البولنديين وصل إلى 250 ألف سائح حتى نهاية نوفمبر الماضى وتوقع الوصول إلى 300 ألف سائح بنهاية العام بما يجعل حصة مصر فى سوق السياحة البولندية تتراوح ما بين 35 إلى 45%.

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