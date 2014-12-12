بالصور.. من بريطانيا إلى استراليا.. لقاء بين مصابين بمرض نادر جداً

يعاني البريطاني جون لانكستر البالغ من العمر 30 عاما من مرض نادر يصيب شخصا واحدا من كل 50 ألف شخص، وهو مرض “متلازمة تريتشر كولينز”.

ويتصف هذا المرض بتشوه عضلات الوجه والعظام. وقرر لانكستر زيارة أستراليا حيث زار طفلا أستراليا مصابا بالمرض نفسه، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

ونشرت شبكات التواصل العالمية صورا فوتوغرافية تبيّن البريطاني برفقة جماعة من الأطفال المصابين بتشوه عضلات الوجه.

وجاءت زيارة لانكستر لأستراليا بعد أن طلبت والدة طفل من مدينة أديلايدا الاسترالية يدعى زكريا البالغ من العمر عامين، طلبت من جون لانكستر بزيارة إبنها كي يدرك أنه ليس لوحده يعاني من هذا المرض.

وقالت أم الولد إن زكريا سعيد بالتعارف مع إنسان يشبهه. وقال البريطاني بدوره:” أريد أن استعرض لهم(للاطفال) أنهم يمكن أن يحققوا إنجازات وعمل كل ما في وسعهم، بما في ذلك الحصول على عمل جيد والتعارف على حبيب”.