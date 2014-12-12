بالصور.. القبض على صيدلي وعامل يتاجران في الأقراص المخدرة بالمنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية، اليوم الجمعة، القبض على صيدلى وعامل بمدينة أشمون بعد تحويل صيدليتهم الى وكر لبيع المواد المخدرة والادوية المخدرة وتم ضبط كميات كبيرة من الادوية المخدرة بحوزتهما وتم تحرير محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث أشمون بضبط كلا من حسين ز. إ . 52 سنة صيدلى بمدينة أشمون وعبدالناصر . س . س 50 سنة ويعمل بصيدلية بقرية سنتريس بالإتجار بالأقراص المخدرة بالصيدلية الخاصة بهم .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 460 قرص مخدر و500 قرص منوم و7600 جنيه و هاتف محمول و2100 قرص تامول و2500 ترمادول و10 علب كالبيمال 3 مم جرام و9 علب كالبيمال 1.5 مم جرام و15 علبة ابتريل و8 علبة باركينول و32 علبة أموتريل 2 مم جرام و18 علبة أموتريل 1 مم جرام ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .