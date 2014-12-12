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ضبط 10 كيلو بانجو بحوزة عاطل بقنا‎

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ضبط 10 كيلو بانجو بحوزة عاطل بقنا‎ ضبط 10 كيلو بانجو بحوزة عاطل بقنا‎

صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز دشنا بمديرية امن قنا، من ضبط المدعو علاء فتحي عبد الستار أحمد سن 22 عاطل ومقيم بنجع سمرة قرية السمطا بحري دائرة المركز، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه بدائرة المركز والمراكز المجاورة .

وتم ضبط  كمية من نبات الحشيش المخدر وزنت حوالي 250 جرام  بحوزة المتهم ، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 10 كيلو جرام  ،و كمية من نبات القنب الهندي وزنت حوالي  كيلو جرام ومبلغ مالي 1985 وهاتف محمول طبنجة صوت تركي الصنع وسلاح ابيض.

وبمواجهه المتهم بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح بقصد الدفاع.

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