تصوير فيلم يروي قصة حب أوباما وزوجته ميشيل

تجري الاستعدادات في الولايات المتحدة لعملية تصوير فيلم يروي قصة رومانسية لكيفية تعارف الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع زوجته ميشيل وحبه لها.

وسيحكى الفيلم السينمائي كيف تعارفا وأحبا بعضهما الآخر، وهما طالبان في كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

وحسب المعلومات المتوفرة لدى صحيفة ” The Gollywood Reporter ” فإن الممثلة تيكا سامبتر ستقوم بأداء دور ميشيل. أما المرشح لأداء دور أوباما فلم يتم اختياره نهائيا بعد.

وسبق لباراك وميشيل أن تحدثا عن أول موعد رومانسي بينهما حين قررا ارتياد متحف الفنون الجميلة في شيكاغو، ثم تنزها طويلا في المدينة، وفي ختام اللقاء اتجها إلى دار سينما حيث شاهدا فيلم ” اعمل المعروف” من إخراج سبايك لي.