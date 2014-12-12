بوفون: يوفنتوس يفقتد للاعب مثل ميسي أو رونالدو

أكد الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس الإيطالي أن فريقه يفتقد للاعب بقيمة ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو في السيدة العجوز وهو ما يمنعه من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وصعد يوفنتوس لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته خلف أتليتكو مدريد.

وقال بوفون لصحيفة أس "يوفنتوس يفتقر لنفس الشيء الذي لا تمتلكه الأندية التي لا تفوز بدوري أبطال أوروبا، لا نمتلك كريستيانو رونالدو أو ميسي".

وأضاف "هم يعنوا الكثير لأنديتهم بسبب قدرتهم على تسجيل هدف حتى في أسوأ الحالات، فأنت تبدأ المباراة متقدما 1-0 وهذه ميزة".

وفشل يوفنتوس في التتويج بدوري أبطال أوروبا منذ 17 عاما تقريبا إلا أنه وصل النهائي عام 2003 قبل أن يخسره أمام مواطنه ميلان بضربات الجزاء.