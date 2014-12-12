إسرائيل تجبر أسيرا من غزة على الإقامة بالضفة

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة على الإقامة بالضفة الغربية عقب الإفراج عنه بعد اعتقال دام تسعة أعوام ونصف.

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة قلقيلية شمال غربي الضفة لافي نصورة – في تصريح صحفي – إن الاستعدادات جرت لاستقبال الأسير الغزي رائد المغربي “33 عاما” في المحافظة بعد رفض سلطات الاحتلال توجهه إلى قطاع غزة، حيث تقطن عائلته.

وتعد هذه الحالة سابقة خلال السنوات الأخيرة بعد أن عمدت سلطات الاحتلال إلى إبعاد عشرات الأسرى المحررين من سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو إلى الخارج.

ويقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 7 آلاف معتقل فلسطيني، بينهم 420 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

في سياق متصل، أجرت مصلحة السجون الاسرائيلية حركة تنقلات في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام في سجون “ريمون ونفحة والنقب” جنوبي إسرائيل.

وذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن إدارة السجون نقلت جميع الأسرى المضربين عن الطعام،وحتى الآن لم يعرف مكان نقلهم.

> وكان 70 أسيرا شرعوا قبل يومين في إضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإنهاء العزل الانفرادي للأسير نهار السعدي أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

أ ش أ