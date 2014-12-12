البورصة المصرية تخسر 14 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها

أصلت البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الثانى من ديسمبر الجاري متاثرة بموجات الهبوط العنيفة التي تجتاح أسواق المال العالمية والخليجية،على خلفية التراجع الحاد فى أسعار النفط،فضلا عن بعض العوامل الداخلية المتعلقة بغلق بعض السفارات والتي دفعت شرائح من المستثمرين لتكثيف الضغوط البيعية على الأسهم المصرية تخوفا من أي عمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة،لتخسر نحو 14 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي نحو 507,9 مليار جنيه،مقابل 521,9مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه،بانخفاض بلغت نسبته 2,7 فى المائة.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه تراجع آداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية،بشكل جماعى حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية”إيجي أكس 30″ بنسبة 2,77 فى المائة ليصل إلى مستوى 9197 نقطة،كما انخفض مؤشر”إيجي أكس 20″ محدد الأوزان بنحو 3,78فى المائة ليصل إلى مستوى 10533 نقطة.

وهبط مؤشر”إيجي أكس 70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 34,5 فى المائة ليصل إلى مستوى 613 نقطة،شملت التراجعات مؤشر “إيجي أكس 100″ الأوسع نطاقا،الذى فقد نحو 1,8 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى عند 1132 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 5,8 مليار جنيه من خلال تداول 1,194مليار ورقة منفذة على 150 ألف عملية،مقارنة بقيم تداول بلغت 5 مليارات جنيه من خلال تداول 1,077 مليار ورقة منفذة على 132 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 15,1 مليون جنيه من خلال تداول 9,9 مليون ورقة منفذة على 2121 عملية،مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 75,57 فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة ،فيما استحوذت السندات على 24,34 في المائة.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 80,36 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق،فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 13,41 فى المائة،والعرب على 6,23فى المائة،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع بقيمة 74,14 مليون جنيه،بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 54,74 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافى شراء بلغ2,794 مليار جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي شراء 1,992 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 52,22 فى المائة من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47,78فى المائة،وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 92,87 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 1,389 مليار جنيه ، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1,367 ألف سند تقريبا.

أ ش أ