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ضبط 457 قضية تموينية و 5040 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

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ضبط 457 قضية تموينية و 5040 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة ضبط 457 قضية تموينية و 5040 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية

واصلت مباحث الضرائب والرسوم وشرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة والتجارة الداخلية, وشرطة النقل والمواصلات, وشرطة الكهرباء, ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى ضبط  36  قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل )  و1622 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية، و159 بائع متجول و 21 قضية البريد والإتصالات وتنفيذ 70 حكم قضائى .

واسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، عن ضبط  457  قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها ( مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة ، وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور ، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية) وتنفيذ  42  حكم قضائى .

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 20  قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين، و  5040  قضية سرقة تيار كهربائى ، وتحصيل غرامات فى 4888 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى 42  قضية مخالفة شروط التعاقد وتنفيذ 636  حكم قضائى .

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية : أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (532 ) قضية متنوعة ، وتأمين تنفيذ ( 165 ) إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف .

وأسفرت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 416 قضية فى مجال ( الضرائب العامة ، الضرائب على المبيعات ، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ) ، وتنفيذ  109  حكم قضائى .

وتمكنت  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من  ضبط (5) قضايا متنوعة .وفى مجال إنتهاك حقوق الملكية الفكرية عن ضبط ( 18 ) قضية ( مصنفات سمعية وبصرية ، بث فضائيات ، حاسب آلى ، مطبوعات ) .

 

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